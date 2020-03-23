Karşılıksız çeke korona virüsü düzenlemesi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle belli oranda sıkıntıya giren özellikle küçük işletmelerin rahatlatılması için önemli bir adım daha atılacak. Cuma günü toplanan AK Parti milletvekilleri taslak metni hazırladı. Önümüzdeki günlerde son şekli verilecek olan taslak, Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

TASLAK METNİNİN MADDELERİ

Karşılıksız çek cezasından kaynaklarından adli para cezaları ile hapis cezaları 3 yıl ertelenecek.

● Çeki karşılıksız çıkan kişi ilk etapta çekin belli bir oranını peşin ödeyecek. Bu rakam yüzde 10 olarak düşünülüyor.

●Karşılıksız çek veren, kalan tutarı ise 3 yıl içinde ödeyecek. Bu süre içinde borcun tamamı sorunsuz ödenirse hapis ve tüm diğer cezalar ortadan kalkacak.

● Çeki karşılıksız çıkanlar bankaların kara listesine giri-yor. Bu kişilere kredi verilmiyor. Yapılacak düzenleme ile en azın-dan kamu bankalarının kredi verirken kara listeyi dikkate almaması istenecek.

ZÜBEYDE YALÇIN