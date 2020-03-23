Tarihi Kemeraltı Çarşısı eski günlerini arıyor

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın sokakları, salgın nedeniyle bomboş kaldı. Müşteri bulamayan bazı esnaf, kepenk kapatırken bazısı ise tavla oynayarak vakit geçirdi.

İzmir'in kalabalığıyla bilinen tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, koronavirüs önlemleri etkisini gösterdi. Çarşıda yaşanan kalabalıkta gözle görülür bir düşüş yaşanırken, müşteri bulamayan esnaf kendi arasında top oynadı. Bazı esnaf ise kepenk kapattı.

"EVDE KAL" ÇAĞRISI

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kafeler, kıraathaneler, spor salonları ve lokanta gibi vatandaşların bir araya gelebileceği birçok alan geçici süreyle kapatılmıştı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılmıştı. Bu çağrılar üzerine sokaklarda ve caddelerde gözle görülür düşüş yaşandı. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da durum sokaklardan farksız değil. Çarşının ara sokaklarında birçok dükkan kepenk kapattı. Çarşının kalbi olarak gösterilen Anafartalar Caddesi'nde ise normal zamanlarda görülen kalabalık eski günlerini arattı. Vatandaşların hala alışveriş yapabildiği caddede bazı dükkanlar kapanırken, bazıları da tedbirlere rağmen satışa devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Kemeraltı sokakları, bugüne kadar görülmemiş şekilde boşaldı.



ESNAF TAVLA OYNADI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda görülen bu yoğunluk düşüşü dükkanını hala açık tutan esnafı da etkiledi. Çarşıda müşteri bulmakta sıkıntı çeken esnaf iş yokluğundan yakındı. Esnaf, zaman zaman kendi aralarında tavla oynayarak vakit geçirdi. Ayrıca, İzmir'in simgelerinden biri olan Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı da eskiye göre boş kaldı.