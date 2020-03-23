Turşu satışları patladı

Korona virüsü salgını nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı. İbrahim Harmancı, "40 yıldır turşuculuk yapıyorum, böyle talep patlaması görmedim. Yetiştiremiyoruz, böyle giderse birkaç güne müşterilere 2-3 litre ile kısıtlama getireceğiz" dedi. En çok pancar, kara lahana ve beyaz lahana, biber ve salatalık turşularının ve turşu suyunun talep gördüğünü belirten Nam Turşuları sahibi Harmancı "Uzmanların turşunun bağışıklık sistemine faydalı olduğu yönündeki açıklamaları vatandaşta karşılık buldu. Sokakta çok fazla insan yok ama insanlar kilolarca alıp gittiği için iş potansiyelimiz kat be kat arttı" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL