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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 24 Mart Salı döviz kuru...

ne kadar? Euro ne kadar? Salı ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 24 Mart Salı döviz kuru...

24.03.2020, 09:07

ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını piyasasını nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? İşte Salı ...

Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı? İşte 24 Mart Salı döviz kuru...

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