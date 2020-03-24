Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki biz sizlerle varız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun." ifadelerini kullandı.
Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun. pic.twitter.com/FY4NYNWqQr
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #BizSizlerleVarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.