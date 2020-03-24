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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #BizSizlerleVarız

Hazine ve Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #BizSizlerleVarız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #BizSizlerleVarız

24.03.2020, 14:24

Son dakika haberi...Hazine ve Albayrak: Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki biz sizlerle varız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun." ifadelerini kullandı.

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