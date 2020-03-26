Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugüne nasıl başladı? gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgınının altın piyasalarına etkisi nasıl oldu? İşte 26 Mart Perşembe altın fiyatları...
Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 334,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 334,90 liradan, 2 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 227 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 155 liradan alınan tam altın 2 bin 175 liradan, bin 78 liradan alınan yarım altın bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek altın 544 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Mart Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 332,93 TL
SATIŞ: 333,36 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 509,57 TL
SATIŞ: 521,42 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.015,96 TL
SATIŞ: 1.042,84 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TK
Altın fiyatları ne kadar? 26 Mart Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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