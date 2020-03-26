Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalara taahhüt uyarısı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok banka ekonomik destek paketi ve taahüt açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konunun takipçisi olduklarını belirterek konuya ilişkin bir uyarıda bulundu.



Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.