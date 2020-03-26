Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 sonrası önemli açıklama

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 zirvesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Ülkeler arası dayanışmaya çok ihtiyaç var." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15 dakika sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirve sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.