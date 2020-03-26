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Hazine ve Albayrak'tan sonrası önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 sonrası önemli açıklama

26.03.2020, 17:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020,18:03

Son dakika haberi... Hazine ve Albayrak, zirvesinin ardından hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Ülkeler arası dayanışmaya çok ihtiyaç var." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15 dakika sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirve sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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