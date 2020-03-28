250 bin dekar alanda üretim seferberliği

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, hayatın devamı için Salihli Ovası'nda çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi. Baharın gelmesi ile birlikte Salihli Ovası'nda hareketliliğinin başladığını vurgulayan Yalvaç, ovada patates ve mısır ekiminin yanında sultaniye üzüm bağlarındaki bakımların yapıldığını, domates ve karpuz fidelerinin toprakla buluşturulduğunu belirtti. 250 bin dekar alanda çiftçilerin korona virüsü salgınına rağmen üretim yapıldığını belirten Yalvaç "Yaz, kış, kar, yağmur demeden tarlasında çalışan, insanların temel ihtiyacı olan her şeyi üreten çiftçilerimizi alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

EMRE SAÇLI