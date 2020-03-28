Konut satışını korona vurdu

Sektörde satış ve kiralama işlemlerinin durma noktasına geldiğini belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Kamu bankaları gibi, özel bankaların da esnafın kredi borçlarını faizsiz ertelemesini istiyoruz” dedi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, korona virüsü salgını nedeniyle emlak alışverişi yapılamadığını, bunun da konut piyasasını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Odaya kayıtlı 2 bin 400 üye arasında 300 kişiden fazlasının 65 yaş ve üze-rinde olduğunu belirten Güleroğlu, bu kategoride yer alan esnafın yasak nedeniyle sokağa çıkamadığını, yaş sınırı altındaki emlakçıların ise sal-gın nedeniyle zorunlu olmadıkça evle-rinde kaldığını belirterek "Bu neden-le satışlar neredeyse durma noktasına geldi" dedi. Sektörde gelinen durumu Yeni Asır'a değerlendiren Güleroğlu, kamu bankaları gibi özel bankaların da esnafın kredi borçlarını faizsiz olarak ertelemesini istedi.

HEPSİ EVDEN ÇALIŞIYOR

65 yaş ve üzeri esnafın sokağa çıkma yasağından dolayı kaymakam-lıklardan izin almadan tapu dairelerine gidemediklerini belirten Güleroğlu, "Bu yüzden satışlarımız durdu. Dolayısıyla bu işler de durma noktasına geldi. Esnafımız virüs salgını nedeniyle kepenk kapatma noktasına geldi. Bizde 2 bin 400 üye var. 300'ün üzerindeki emlakçı 65 yaş ve üze-rinde. Onlar da dükkanları kapattı. Açık olanlar da dükkanlarını açmıyor. Hepsi evden çalışıyor. İhtiyaç olur-sa evleri görmek isteyen müşterilere gerekli önlemleri aldıktan sonra çıka-bilirler. Ama bu şekilde de bir satış şu ana kadar olmadı. İçinde mülk sahibi bulunan evlerde ise karantina durumundan dolayı evleri göstermiyorlar. Sadece boş evleri gösterebiliyoruz. Bu yüzden iş yapamıyoruz" dedi.

ŞARTLAR ESNETİLMELİ

Kamu bankalarının olduğu özel ban-kalarında esnafa kolaylık sağlaması-nı isteyen Güleroğlu, "Şu anda salgın nedeniyle olağanüstü bir durum söz konusu. İnsanlar ofisleri kapattıkla-rı için kiralarını ödeyemiyor. Mal sahi-biyle kiracı arasında kavgalar çıkıyor. Kamu bankalarının sağladığı destek-te son 5 yıl içinde kredi kullanılmaması şartı aranıyor. KOBİ desteği almamış olacak. Vergi borcu olmayacak. Bunlar normal şartlarda geçerli ama bu olağa-nüstü durum olduğu için bu şartların aranmaması gerekiyor" diye konuştu.



"Esnaf rahatlasın"

Mesut Güleroğlu, "Çoğu esnaf 'Banka 15 bin lira kredi versin, iki ay kiramı ödeyeyim, ödemelerimi yapayım" diyor. Özel bankalar kredi ertelemesini kabul ediyor ama faiz oranlarını yükseltiyorlar. 1.72 faiz oranı uyguluyorlar. Ayrıca sağlık sigortası istiyorlar. Bu da ciddi bir para. Bu nedenle ödeyeceğim para 2 bin liraysa, 5 bin lira ödeme çıkartıyorlar. Bu konuyu hükümetin dikkate almasını istiyoruz. Kamu bankalarında olduğu gibi özel bankalar da esnafa can suyu olacak faizsiz bir kredi sağlasın. Bu düşük bir miktar olsun ama zorlukla geçen birkaç ay esnaf rahatlasın istiyoruz" dedi.



"Milletçe bu badireyi de atlatacağız"

Katlanılacak tüm zorluklara rağmen sağlığın her şeyden önce geldiğini vurgulayan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, oda üyelerinin işlerini mümkün olduğunca evden yürütmelerini istedi. Güleroğlu, "Milletçe bu badireyi de atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Ancak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yetkililerin uyarılarını dikkate almamız şart. Biz de esnafımızın çok zorda kalmadıkça evlerinden çıkmalarını istemiyoruz" dedi.