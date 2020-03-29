Fırsatçının eli patateste!

İzmir'de kurulan semt pazarlarında, patatesin kilosu bir haftada arttı. Geçen hafta kilosu 3 TL'ye satılan patates, bu hafta 5 TL'ye kadar çıktı. Pazar esnafı, sebze ve meyve halinde fiyatların yüksek olduğu belirterek, yetkililerden fiyatları kontrol etmesini istedi.



TEZGAHTA KALIYOR

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretilen, tadı ve kalitesiyle mutfakların baş tacı olan ince kabuklu sarı patatesin fiyatı, bir haftada 3 TL'den, 5 TL'ye çıktı. Semt pazarlarında etikete yansıyan rakamlar, tüketiciyi şaşkına çevirirken, pazarcı esnafı fiyat artışından halcileri sorumlu tuttu. Hal esnafını fırsatçılık yapmakla suçlayan pazarcı Kenan Atar, "Fırsatçılık virüsten daha kötü. Yerinde 4 TL'ye aldığımız ürünü, pazarda 3 TL'ye satamıyoruz. Müşteriler de alamıyor. Biz gelecek pazar günü pazara çıkmayacağız. Zarar ediyoruz. Müşteri yok. Mallarımız elimizde kalıyor. Satamıyoruz" dedi.

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