Kredi kartı faiz oranları düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 83 milyona nefes aldıran adımlar sürüyor. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kendine zorunlu karantina uygulayan vatandaş için bir dizi kolaylık sağladı. Bu kapsamda kredi kartı faiz oranları ve asgari ödeme tutarları düşürüldü. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek kararla kredi kartında aylık azami faiz oranı 1.40'tan yüzde 1.24'e indirildi.



1.7'DEN 1.55'E GERİLEDİ

Merkez Bankası, Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını indirdi. Döviz cinsi işlemlerde yüzde 1.12 olan oran, yüzde 1'e düşürüldü. Türk Lirası cinsinde yüzde 1.7 olan azami gecikme faiz oranı yüzde 1.55'e, yabancı para cinsinde de yüzde 1.30'a çekildi. Tebliğin hükümlerini Merkez Bankası başkanı yürütecek.



ASGARİ ÖDEME TUTARI DÜŞTÜ

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, minimum yüzde 30 olan kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde 20'si ile yüzde 40'ı arasında olacak şekilde değiştirilmesine yönelik bankalara yetki verdi. Kurum bu oranı geçen yıl Haziran ayında asgari liraişlemlerde olari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk bir yıl yüzde 40 olarak belirlemişti. BDDK yönetmeliğine göre, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacak. Bankalar bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek. "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilen maddeye göre, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Merkez Bankası görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.



"TÜKETİCİ KREDİSİ YOLUYLA KARŞILAYIN"

Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin oranları üçer aylık dönemler için ilan etmeyecek. İlan edilen oranlar değişiklik yapılana kadar geçerli olacak. Yönetmelikte, "Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.



KREDİLER DE ERTELENDİ

BDDK'DAN önceki akşam da kredi erteleme kararı geldi. Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Gecikmeye giren krediler izlemeye alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

HAZAL ATEŞ