Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklama! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk ayrıca, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerinin de yapılacağı tarihi duyurdu.

Bakan Selçuk öte yandan, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu bildirdi.



İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE TÜM İŞLETMELER BAŞVURABİLİR

Bizim normalde Türkiye'de istihdamı korumak anlamında devletimizin çeşitli kurumlarıyla düzenlediğimiz programlar var. İŞKUR'la yaptığımız programlar içinde aktif iş gücü ve pasif iş gücü programlarımız bulunuyor. Pasif iş gücü programlarımızda kısa çalışma ödeneğimiz bulunuyor. Bir işyeri faaliyeti 3'te 1 azalttıysa ya da kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurulması takdirde kısa çalışma ödeneği uygulanıyor. Aynı zamanda COVID-19'da bu kapsama girdi. Tüm bu işletmelerimiz başvuruda bulunabilirler.

Bakan Selçuk, işçi ve işveren kazanımıyla ilgili olarak, "Bu süreçte hem işveren hem de sigortalımızı korumak zorundayız. Biz devlet olarak onlara maaş desteği sağlıyoruz. Gelir desteği oluyor. Maaşını kaybetmemiş oluyor." dedi.



KİMLER YARARLANABİLECEK?

Başvuruda tüm işletmelerimiz başvurabilir. 1080 günde 600 gün prim ödemeleri yapılmalıydı. Bunları düşürdük, 1080'de 450 günü, her sigortalı işçi için işverenimiz bu başvuruyu yapabilir. Herhangi çalışan sayısı limitimiz yok. İŞKUR'dan online başvuruda bulunuyorlar. Kısa çalışma talep formu ve taahhütnameleri imzalayacaklar. Tüm işletmeler başvursun, inceleyip karar vereceğiz. Biz bu sene belge sayımızı azalttık, süreç gayet hızlı işliyor. Öncelikle çalışanı koruma odaklı işletmelerimiz başvursun.



NE KADAR ZAMANDA SONUÇLANIYOR

İşverenin başvurduğu sigortalı sayısına da bağlı. Geçen hafta pazartesi başlattık, salı çarşamba tamamladığımız işletmeler vardı. İmza, kaşe unutulmadıysa eksiklik yoksa çok kısa sürede tamamlayabileceğiz. İşletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız.



SEKTÖR ŞARTI VAR MI?

Her sektörden işletmemiz başvuru yapabilir. Her sektörden bir haftada başvuru aldık. Azami asgari çalışan şartı yok. 450 prim günü ve 60 gün akdi şartımız var sadece. Büyük küçük farketmeksizin başvuru yapabilirler.



1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.