Bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan’da hesaplarda

Korona virüse karşı alınan tedbirler paketi kapsamında, 12 milyon emeklinin bayram ikramiyesini erken ödeme kararı alan hükümet düğmeye bastı. Sokağa çıkamayan ve yakınları olmayanın maaşı gibi, ikramiyesi de evinde elden teslim edilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketi kapsamında 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri öne çekildi. Bayram ikramiyeleri 17-11 Nisan tarihlerinde ödenecek. Buna göre SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ- Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyesi ödemelerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çektiklerini belirterek ödeme takviminin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, SSK'lı olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

Bakan Selçuk, sosyal medyadan bu fotoğrafla birlikte büyüklerimize, "Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler." sözleriyle seslenmişti.



"EVDE KALIN, HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRELİM"

Salgının en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri evlerine teslim ediliyor. Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımıza götürüyoruz. Evde kalın hizmeti kapınıza getirelim" dedi. Evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalara destek için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" evden maaş, aylık ödenmesi konusunda da yardım ediyor. Sokağa çıkma yasağı olan ve kimsesi bulunmayanlar 112, 155, 156'yı arayıp maaş ve aylık konusunda talepte bulunanlara ilişkin talep listesi oluşturuluyor. Bu talepler evraklarla kamu bankalarına iletiyor. Kamu bankaları evden ödemeleri destek grubu aracılığıyla gerçekleştiriyor. Taahhütname verme süresi 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden de herhangi bir onay beklenmeden promosyonları veriliyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbir listesinde yer alan tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılara periyodik takip programı da başladı.



ÖDEME TAKVİMİ

SSK'LI olanlar tahsis numarasına göre son rakamı 17-18-19 olanlar 7 Nisan, 20-21-22 olanlar 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler ise ikramiyelerini 11 Nisan'da alacak.

Dileyen emeklinin maaşı, evine kadar götürülüyor.



Evde bakım yardımı alana rapor kolaylığı

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayılacak. Evde bakım yardımı alan 521 bin engelliden yaklaşık 144 bini süreli rapor alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk" dedi.



KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

EMEKLİ: 1000 TL

ÖLÜM AYLIĞI (% 75): 750 TL

ÖLÜM AYLIĞI (% 50): 500 TL

ÖLÜM AYLIĞI (% 25): 250 TL

2 aylık alana yüksek dosya üzerinden ödenecek.

Sürekli iş göremezlik ödeneğinde "iş göremezlik" derecesi oranında ödeme yapılacak.

Hazal ATEŞ