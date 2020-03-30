Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! 3 ay maaş desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak paylaşımında, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' dedi.