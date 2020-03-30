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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

'tan ''na destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

31.03.2020, 02:11

'tan 'na destek paylaşımı geldi. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak paylaşımında, ''Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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