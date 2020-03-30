Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek paylaşımı geldi. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak paylaşımında, ''Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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