Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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