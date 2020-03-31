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açıkladı: adımına da katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da katıldı

31.03.2020, 20:37

yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı adımına da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

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