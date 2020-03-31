Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.