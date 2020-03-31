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Haberler Ekonomi ‘Temel İhtiyaç Desteği’ müjdesi

’ müjdesi

‘Temel İhtiyaç Desteği’ müjdesi
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Hazine ve Maliye Bakanı , aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için '' paketini devreye aldıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Krediyi kullandıracak olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konu ile ilgili yapılan ortak açıklamada şu bilgiler verildi:

BAŞVURU 1 NİSAN'DA
"Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşterilerimiz 10 bin TL'ye kadar 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli kredi kullanabilecektir. Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.

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