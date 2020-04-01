Merkez bankası Covid 19’a karşı ilave tedbirler aldı

TCMB'nin kor-navirüsün ekonomik etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin açıklaması, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin desteklenmesi vemal ve hizmet ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda destek-lenmesine yönelik ilave tedbirler alındığı aktarı-lan açıklamada, şunlar kaydedildi:

TAM DESTEK

"2020 yılı Para ve Kur Politikası metnin-de belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemle-ri (APİ) portföyü doğ-rudan alım işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebilecek ve gerektiğinde limit-ler güncellenebilecektir. Geçici süre için piyasa yapıcı bankalara, İşsiz-lik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB tarafından belir-lenen tutarlar dahilinde TCMB'ye satma olanak-ları sağlanacaktır. Böy-lelikle İşsizlik Sigorta Fonu'nun likidite ihti-yacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmıştır.

SWAP İHALELERİ

Açıklamada, reel sek-töre kredi akışının kesin-tisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan limit-lerin artırılacağı ifade edilerek, "Bu kapsamda sağlanan 91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vade-li döviz karşılığı Türk lirası swap hedefli likidi-te imkanlarına ek olarak 6 ay vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihalele-ri düzenlenecek olup, bu vadedeki ihalelerle ilgi-li bankalara TCMB poli-tika faiz oranının 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden dolar, avro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacak-tır" denildi.