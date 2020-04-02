Merkez Bankası'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını duyurdu.

Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.