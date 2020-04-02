Varank: 7 aşı projesi ve 7 ilaç projemiz var

Bakan Varank, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında ve "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda "Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı" düzenlendi.

Bakan Varank, toplantının açılışında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu anıp, ailesine baş sağlığı diledi.

Koronavirüsün can kayıplarının yanı sıra küresel ekonomiye verdiği zarara dikkat çeken Bakan Varank, "Türkiye de etkin araştırma geliştirme alt yapıları ve yetkin bilim insanlarıyla koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına küresel katkılar vermek için kollarını sıvamış durumda" dedi.

"TÜM İŞLETMELERİN YANINDAYIZ"

Emekçilerin işini kaybetmemesi, her hanenin gelir seviyesinin korunması, temel ihtiyaçların fazlasıyla karşılanması ve tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmetlerine erişebilmesi konusunda asla taviz verilmeyeceğini belirten Varank, "Üretimde sürekliliği temin etmek adına en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar tüm işletmelerimizin yanında olmaya azami gayret gösteriyoruz. İşverenlerin yüklerini azaltacak, karşı karşıya kaldıkları belirsizlikle mücadelelerini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya onların sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AŞI KONUSUNDA ÇOK CİDDİ YETKİNLİKLER VAR

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK'ın liderlik ettiğinin altını çizen Bakan Varank, "Biz bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantımızı virüs daha Çin sınırları içindeyken, yani bundan tam 2 ay önce yaptık. İlerleyen süreçte; sonuç odaklı bir yaklaşım izleyip, birlikte çalışma ruhunu diri tutarak farklı tecrübeleri bir araya getirdik. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor. 2019'da başlattığımız TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı kapsamında aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk" dedi.

7 FARKLI AŞI PROJESİ

Koronavirüsle birlikte TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda COVİD-19 alt platformu kurulduğunu vurgulayan Varank, "COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor" dedi. Bakan Varan çalışmaları şöyle anlattı:

24 ÜNİVERSİTE, 8 KAMU AR-GE BİRİMİ VE 8 ÖZEL KURULUŞ

"Akademisyenlerimiz, COVID-19'la mücadeleye yönelik projelerini dünyada eşine az rastlanır bir şekilde çok kısa bir sürede dönüştürerek devreye aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. Yetenekler ve kabiliyetler tek bir hedefe odaklandı. Platform bünyesinde bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem denenecek. Bu projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak.

"GEREKİRSE TÜM KAYNAKLARIMIZI ORTAYA KOYARIZ"

Sonraki aşamada tüm sonuçlar, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB'e aktarılacak. Projelere ilişkin destek süreçlerimiz başladı. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım. Biz burada yeni araştırma altyapısı kurmuyoruz, var olan altyapılarımızda en verimli şekilde birlikte çalışarak sonuca ulaşmak istiyoruz.Oldukça esnek bir mekanizma tasarladık. Sürece bundan sonra da katkıda bulunabilecek hangi araştırmacımız varsa kolaylıkla bu mekanizmaya dahil olabilecekler."

"SİZE GÜVENİYORUZ, MÜJDELİ HABER BEKLİYORUZ"

Bu ekipte çalışan tüm araştırmacılara sonsuz güven duyulduğunu vurgulayan Varank, "Her türlü ihtiyacınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz. Önünüzde hiçbir bariyer yok. Tüm iletişim mekanizmalarımız sonuna kadar açık ve şeffaf. Üzerinizdeki sorumluluk hem çok ağır hem de bir o kadar değerli. Hepimiz sizlerden gelecek güzel haberleri, müjdeleri bekliyor olacağız. Bu tehdide karşı birlikte başarmakta kararlıyız!" dedi.