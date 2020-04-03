40 bin Kur’an kursu öğreticisine müjde

Hükümet, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde vatandaşın mağdur olmaması için sağlık, sosyal haklar başta olmak üzere tüm imkânları seferber etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, süreçte meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini belirtirken, ücretli öğretmenlerden sonra Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerinin devam edeceğini açıkladı. Böylece bu zorlu süreçte 80 bin ücretli öğretmen ile 40 bine yakın Kur'an kursu öğreticisinin de gelirleri korumaya alınmış oldu.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, devletin Hazine'sinin güçlü olduğunu belirterek, "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz" dedi. Bakan Albayrak, resmi sosyal medya hesabında "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.