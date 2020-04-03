Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum TOKİ taksitleriyle ilgili, "Vatandaşlarımızın 3 aylık taksitlerini öteledik" dedi.
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...
Bakan Kurum TOKİ taksitleriyle ilgili, "Vatandaşlarımızın 3 aylık taksitlerini öteledik" dedi.
BELEDİYELERE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DESTEK
Bakan Kurum belediyelere koronavirüsle mücadele konusunda her türlü desteğin verildiğini belirtti. Kurum, maske ve eldivenlerin çöpe atılmasıyla ilgili olarak, "Tıbbi atık olarak değerlendirmek kişinin sağlığıyla ilgili" dedi.
65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili VEFA grubu bünyesinde valiliklere gelen talimatları, belediyelerimiz ve diğer kurumlar vatandaşlara yardım elini uzatmak suretiyle süreci yürütüyor.
TOKİ taksitlerine erteleme! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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