Gerenköy ovasında domates dikimi başladı

İzmir'in Foça ilçesine bağlı kırsal Gerenköy Mahallesi'nde üreticiler, korona virüsü ile mücadele devam ederken, gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması için tarlaya indi. Çiftçiler, sağlık çalışanları gibi kendilerinin de üzerlerine düşeni görev bilerek, çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.



TARLADA SOSYAL MESAFE

Zeytin, mısır, soğan, domates, biber, ıspanak, pamuk gibi ürünler başta olmak üzere hemen her türlü sebze meyvenin yetiştirildiği, modern usuller ile yılda birkaç kez ürün alınan Gerenköy Ovası'nda çiftçiler, domates ekimi için tarlalarına indi. Salgın nedeniyle sosyal mesafeyi de korumaya çalışarak dikime başlayan çiftçiler, domates fidelerini toprakla buluşturuyor. Büyükşehir Yasası ile belde iken mahalleye dönüştürülen Gerenköy'ün eski Belediye Başkanı, çiftçi Orhan Bora, "İnşallah bu bela ülkemizden ve dünyadan gidecek, halkımız rahat bir nefes alacak ve gıdada da bir sıkıntı olmadan bu günleri atlatacağız" dedi.

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