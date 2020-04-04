‘Korona virüs gitse de küresel etkileri sürecek’

TOBB Ticaret Konseyi Üyesi ve BATÜDER Başkanı Akın Kazançoğlu, korona virüs salgınının etkilerinin küresel çapta ekonomiye uzun vadede büyük zarar vereceğini söyledi. Küresel krizden etkilenmemek için yapılması gerekenleri Yeni Asır'a anlatan Kazançoğlu, "Küresel anlamda, ekonomik kriz tarihi ele alındığında Kovid 19'un gerek 1929'daki Büyük Buhran olarak anılan krizden, gerekse 2008-2009 ekonomik krizinden daha büyük etkiler bırakacağı başta IMF olmak üzere birçok kuruluş tarafından dile getirilmektedir. Özellikle rezervleri sınırlı olan gelişmekte olan ülkelerin daha sıkıntılı günler geçireceği öngörülmektedir. Bu aşamada sektörlerdeki tedarik yapısının giderek küresel bir yapıya bürünmüş olması hem avantaj hem de dezavantajlar getirmektedir. Tedarik zincirinde meydana gelen aksamalardan dolayı alternatif tedarikçilere ulaşabilme imkânı ortaya çıkarsa da diğer taraftan küresel talebin aksaması ciddi bir sorun olmaktadır. Ülkelerin son yıllarda korumacı ekonomi politikaları öne çıksa da teknolojik ve ekonomik açılardan uzun dönemde küresel ekonomiden vazgeçilemeyeceği aşikardır" diye konuştu.





"ÇEVRESEL RİSKLER SALGINLARDAN DAHA BÜYÜK HASAR BIRAKABİLİR"

Çevresel sürdürülebilirlik konusunun asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Akın Kazançoğlu, "Çevresel riskler salgın hastalıklardan çok daha kalıcı ve büyük hasarlar bırakabilir. Bu konuda küresel ısınma bize çok net bir tablo sunmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik için, döngüsel ekonomi ile yeşil üretim ve yeşil lojistik kavramlarını esas alan stratejiler belirlenmelidir. Sosyal sürdürülebilirlik ise son günlerde insan hayatı ile öne çıkmakta olup toplum yararını gözeten stratejiler uygulanmalıdır. Bu kapsamda risk analizi ve risk yönetimi kavramına değinmemiz gerekmektedir. Tüm bu süreçlerde ise yöntem olarak büyük veri ve veri analizinden faydalanılmalıdır. Çin'in Covid 19 salgını ile mücadelede kullandığı büyük veri ve veri analizi çalışmaları bu konu ile ilgilenenler için değerli bir örnek sunmaktadır" dedi.



TARIM VE HAYVANCILIK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Bu süreçte yapılması gerekenleri anlatan Kazançoğlu, "Tedarik zinciri açısından kritik görevleri olan ana hammadde üreticileri ile lojistik hizmet sağlayıcılarına ayrıca önem vermek ve krizden etkilenmelerini minimuma indirmek gerekmektedir. Demir-çelik, madencilik ve tarım-hayvancılık özellikle önem arz etmektedir. Üretimin durdurulması pek de mümkün olmayan alt sektörler, örnek olarak süt veya stok imkanının kısıtlı olduğu yaş meyve sebze ele alındığında tarım ve özellikle hayvancılık sektörüne öncelikle destek verilmesi zorunluluktur. Tarım ve hayvancılığa verilecek önem, gıda tedarik zincirinin devamı açısından da kritik bir husus olarak öne çıkmaktadır" dedi.



İŞSİZLİK Mİ, ENFLASYON MU?

Orta vadede ise kısıtlı teşviklerden ziyade sektörleri kapsayıcı, katma değerli ve yerli girdiye dayalı bir mekanizma ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Kazançoğlu, "Ülkelerin orta vadede yaşayacağı sorun işsizlik ile enflasyon arasındaki tercih olacaktır. İşsizliği öne almak borçlanma veya para arzının arttırılması ile enflasyonu körükleyecek, aksi ise istihdam ve sosyal barışı riske sokacaktır. Aslında aradığımız cevap ise, ülkeleri bu iki açmaz arasından birini seçmeye zorlamak değil, uzun vadeli çözümlerde bulunmaktadır. Uzun vadede ise son günlerin popüler tabiri olan "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesi kullanılabilir. Burada sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Günlük hayatımızda sık sık kullanmaya başladığımız bu kavramın üç temel bileşeni unutulmamalıdır. Bu üç bileşen ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlardır" dedi.

Tolga TEKİN