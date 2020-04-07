Altın fiyatları ne kadar? 7 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Koronavirüs salgını altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 7 Nisan Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul'da, dgün kapanışta çeyrek altın 583,00 lira, Cumhuriyet altını 2.387,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 359,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 7 Nisan Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 360,15 TL

SATIŞ: 360,59 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL