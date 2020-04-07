Rekora doymuyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kaç lira oldu? İşte 2 Nisan Perşembe altın fiyatları...

Geçtiğimiz gün 365 liranın üzerin gören çeyrek altın fiyatları yıllık bazda yatırımcısına yüzde 26 kar elde ettirip tarihi rekor kırdı. Bugün ise güne yatay yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları saat 09.00 itibariyle 361 liradan işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatları bilindiği üzere öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Öğle saatlerin Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan verilere göre çeyrek altın 578 alış ve 583 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Dolar endeksindeki kazanımlara karşın, bir diğer güvenli liman altın da yaklaşık 30 dolar primle 1660 dolar düzeylerinde görürken, piyasaların gözü Perşembe gününe ertelenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu toplantısına da odaklanmış durumda.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelenince, petrol fiyatları hafif gerilese de Brent 33 dolarda tutundu.Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.77 artışla 33.86 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.78 artışla 30.87 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;- gümüş, yüzde 1.82 artışla 15.28 dolardan,- altın, yüzde 0.03 artışla 1,660.58 dolardan,- bakır, yüzde 1.29 artışla 4,904.50 dolardan,- platin, yüzde 0.72 artışla 746.07 dolardan,- paladyum yüzde 0.10 artışla 2,170.14 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise gram altın 358 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.