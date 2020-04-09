Altın fiyatları ne kadar? 9 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Dünyayı etkisi altına alan kovid 19'un altın piyasalarına etkisi nasıl oldu? İşte 9 Nisan Perşembe altın fiyatları...

Altın piyasasında dün en düşük 358 bin 300 lira, en yüksek 361 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liradan tamamladı. Altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar oldu= İşte 9 Nisan Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 359,29 TL

SATIŞ: 359,43 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL