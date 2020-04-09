Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Nisan Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7800 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3940 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor. Kovid 19 döviz piyasasını nasıl etkiledi? İşte 9 Nisan perşembe döviz kuru....

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Kovid 19 pandemisi döviz kurunu nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? İşte 9 Nisan Perşembe döviz kuru...