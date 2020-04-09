  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Nisan Perşembe döviz kuru...

ne kadar? ne kadar? 9 Nisan Perşembe kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Nisan Perşembe döviz kuru...

09.04.2020, 09:10

ve bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7800 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3940 lira olmuştu. yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor. Kovid 19 döviz piyasasını nasıl etkiledi? İşte 9 Nisan perşembe ....

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Kovid 19 pandemisi döviz kurunu nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? İşte 9 Nisan Perşembe döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Nisan Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA