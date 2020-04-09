Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Cari açığa darbe vuracak keşiflerin arefesindeyiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 9, 2020
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6e90FNPVTQ
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