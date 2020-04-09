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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Cari açığa darbe vuracak keşiflerin arefesindeyiz

: darbe vuracak keşiflerin arefesindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Cari açığa darbe vuracak keşiflerin arefesindeyiz

09.04.2020, 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020,15:43

Son dakika haberi... : 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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