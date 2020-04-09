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Sosyal yardımlarda üçüncü adım

Sosyal yardımlarda üçüncü adım
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4.4 milyon haneye biner liralık nakdi sosyal yardımların ardından yeni bir adım daha atacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü adımda gerçekleşecek yardımlar için başvuruları e-devlet üzerinden alacaklarını belirterek, "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Korona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi. Bakan Selçuk, üçüncü fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

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