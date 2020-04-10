Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yapacağı sondaj çalışmalarına ilişkin, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi'nin fotoğrafları ile birlikte paylaştığı mesajında, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Enerji Bakanı Dönmez ise, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih sondaj gemimiz boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.