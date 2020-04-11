Ege Yapı, dijital satış ofisine taşındı

Korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirler neticesinde inşaat firmaları da çeşitli çözümler geliştirirken, Ege Yapı, satış ofislerini bir süreliğine kapatma kararı aldıktan sonra tüm satış ve pazarlama süreçlerini, Dijital Satış Ofisi'ne taşıdı. Ege Yapı, dijital satış ofisinde mevcut inşası ve satışı devam eden Cer İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Kordon İstanbul projelerine dair satış ekiplerinin görüntülü sunum yapabilirken, proje planlarını gösterebiliyor. Ayrıca satıştaki tüm daireler görüntülenirken, kapora ödemeleri gibi tüm süreçler de yapılabiliyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, uzun yıllardır teknolojiye yatırım yapan markalardan biri olarak salgın ile dijitalleşen yeni dünya düzenine tam ve eksiksiz olarak adapte olmaya özen gösterdiklerini vurguladı.