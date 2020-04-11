İhalelere korona virüs nedeniyle iptal hakkı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir Genelge ile kamu ihalelerinde iş alan müteahhitlere salgın sebebiyle zorluk yaşamaları halinde ek süre ve sözleşmeyi fesih hakkı verildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını, her yeni gün yeni yasal düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde Kamu İhale Kanunu hakkında Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan genelge oldu. Genelgeye göre, kamu ihalelerinde iş alan müteahhitler (yükleniciler), ihalesini aldıkları işlerin sözleşmeye uygun olarak tamamlanması konusunda salgın sebebiyle zorluk yaşamaları halinde ilgili idareye başvurarak mücbir sebep savunması yapabilecek.

EK SÜRE ALABİLİR

Ancak yapılan bu düzenlemenin konut sahipleri için mağduriyete yol açabileceğinin altını çizen Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, müteahhitlere tanınan bu imkanın sadece kamu ihalelerini değil, özel inşaat sözleşmelerini de yakından ilgilendirdiğini söyledi. Umut Yeniocak, başvuruda bulunan müteahhitlerin, idare tarafından haklı görülmesi halinde, herhangi bir dava açmaya gerek olmaksızın ek süre alabileceğini ya da sözleşmeyi feshedebileceğini belirtti.



Müteahhitlerin başvurusunun sonuçlanması hangi şartlara bağlı?

GENELGE'YE göre başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için şu üç şartın bir arada bulunması gerekiyor:

ZOR duruma düşmüş olmasında yüklenicinin kendi kusurunun bulunmaması, durumun salgından kaynaklı olması.

SALGIN sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü durumun yüklenicinin sözleşmeden doğan borcunu yerine getirmesini engelleyecek nitelikte olması.

YÜKLENİCİNİN ortaya çıkan bu zor durumu bertaraf edecek gücünün bulunmaması.