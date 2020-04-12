  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz

maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz

Dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz
Giriş Tarihi: 12.4.2020
Korona virüs salgını ile birlikte dezenfektan üretimi ve satışı da arttı. Fiyatlar fahiş oranlarda yükselirken Manisa CBÜ Teknokent'te bir firma tarafından dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirildi.

ÇEVRECİ PROJE
Tuz ve su ile dezenfektan üreten cihaz hem taşınabilir olması hem de herkesin istediği yerde dezenfektan üretmesini sağlıyor. Manisa'da fiyat artışına engel olmak ve kolayca dezenfektan üretilmesini sağlamak isteyen firma dezenfeksiyon cihazı geliştirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te geliştirilen dezenfeksiyon üretime cihazı, dezenfektan maliyetini yüzde 95 oranında azaltıyor. Cihaz çevreci, ekonomik, düşük enerji maliyeti ile dikkat çekerken ihtiyaç olduğu kadar üretilmesini ve stokçuluğun yapılmamasını sağlıyor. Ayrıca sıfır kimyasal ambalaj atığı ile çevreci yönüyle dikkat çekiyor. ■

NERMİN UÇTU
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA