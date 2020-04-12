Korona virüs salgını ile birlikte dezenfektan üretimi ve satışı da arttı. Fiyatlar fahiş oranlarda yükselirken Manisa CBÜ Teknokent'te bir firma tarafından dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirildi.



ÇEVRECİ PROJE

Tuz ve su ile dezenfektan üreten cihaz hem taşınabilir olması hem de herkesin istediği yerde dezenfektan üretmesini sağlıyor. Manisa'da fiyat artışına engel olmak ve kolayca dezenfektan üretilmesini sağlamak isteyen firma dezenfeksiyon cihazı geliştirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te geliştirilen dezenfeksiyon üretime cihazı, dezenfektan maliyetini yüzde 95 oranında azaltıyor. Cihaz çevreci, ekonomik, düşük enerji maliyeti ile dikkat çekerken ihtiyaç olduğu kadar üretilmesini ve stokçuluğun yapılmamasını sağlıyor. Ayrıca sıfır kimyasal ambalaj atığı ile çevreci yönüyle dikkat çekiyor. ■



NERMİN UÇTU

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