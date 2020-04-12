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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama

Son dakika: 'tan önemli açıklama

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama

12.04.2020, 14:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020,15:03

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konular ve Kalkanı adımlarımız kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Albayrak, "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi." dedi.

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