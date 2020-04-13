Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid 19 pandemisi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kovid 19'un altın piyasasına etkisi ne oldu? Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte merak edilenler....

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından merakla takip ediliyor. Korovirüs salgının altın piyasaları üzerindeki etkisi ne oldu? Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte 13 Nisan Pazartesi altın fiyatları.... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 362,99 TL

SATIŞ: 363,58 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 583,60 TL

SATIŞ: 597,70 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.163,60 TL

SATIŞ: 1.194,90 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL