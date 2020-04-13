Çiftçinin yardımına zabıtalar koştu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde zabıta, ahırında büyükbaş hayvanlarına vereceği ot kalmadığını belirterek belediyeden yardım isteyen 65 yaşındaki çiftçinin yardımına koştu. Buharkent'e bağlı İstiklal Mahallesinde yaşayan Ömer Başoluk, beslediği 10 büyükbaş hayvana verecek otu kalmayınca Belediye Başkanı Mehmet Erol'u arayarak durumunu anlattı. Başkanın talimatı ile zabıta ekibi, orakla topladıkları otları Başoluk'a teslim etti.
KAZIM YÖRÜKCE
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