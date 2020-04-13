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Haberler Ekonomi Çiftçinin yardımına zabıtalar koştu

Çiftçinin yardımına zabıtalar koştu

Çiftçinin yardımına zabıtalar koştu
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Aydın'ın Buharkent ilçesinde zabıta, ahırında büyükbaş hayvanlarına vereceği ot kalmadığını belirterek belediyeden yardım isteyen 65 yaşındaki çiftçinin yardımına koştu. Buharkent'e bağlı İstiklal Mahallesinde yaşayan Ömer Başoluk, beslediği 10 büyükbaş hayvana verecek otu kalmayınca Belediye Başkanı Mehmet Erol'u arayarak durumunu anlattı. Başkanın talimatı ile zabıta ekibi, orakla topladıkları otları Başoluk'a teslim etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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