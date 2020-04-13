İZİKAD üyelerine ‘Korona ile yaşam’ eğitimi

İZMİR İş Kadınları Derneği (İZİKAD), İZİKAD Akademi Eğitimleri'ni Kovid-19 salgını nedeniyle, internet ortamına taşıyarak devam ettiriyor. İZİ- KAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, bu çalışmaların ana gövdesini ise bu dönemde Kovid-19'un oluşturduğunu söyledi. İZİKAD'ın konuğu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Günay, üyeleri "Korona ile Yaşam" sunumuyla bilgilendirdi. Prof. Dr. Günay, "Toplum olarak hastanelerin yapısına, yatak kapasitelerine, solunum cihazlarının sayısına odaklandık. Oysa ki el yıkama, sosyal mesafe, maske kullanımına odaklanmış, gerekmedikçe sokağa çıkmayan bir toplum olmamız gerekiyor. Virüsü bu önlemleri harfiyen uygulayarak yenebiliriz, yatak sayımızla, solunum cihazı ile değil" dedi. "Yoğun bakım servislerini boşaltmak istiyorsak, bulaşmayı kesmemiz gerekiyor" diyen Günay, "İtalya'nın düştüğü duruma düşmemek önemli. Orada doktorlar hangi hastanın solunum cihazına bağlanacağına karar vermek zorunda kalıyor. Bu doktorlar için büyük bir yük. Bu hale düşmeyelim, bulaşımı engelleyelim" diye konuştu.