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Haberler Ekonomi Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

14.04.2020, 00:30

'nın Şehzadeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarpıktan sonra takla attı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Manisa'da kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarpıp takla attı. Refüjdeki ağacı devirip yan yola düşen otomobilin sürücüsü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



Kaza saat 20.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Akhisar istikametine doğru giden A.K.(31) yönetimindeki 35 S 4282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ana yolla yan yolu ayıran refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, refüjdeki ağacı devirip yan yola düşerek durabildi.



Takla atan araç içerisindeki sürücü Ahmet K. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, sürücünün 159 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Araç sürücüsü ifade işlemi için polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kırılan ağaç ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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