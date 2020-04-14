Bankalara ‘kredi kanallarını açık tut’ çağrısı

“Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz” diyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirterek, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum" dedi. Akben, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek bakımından bankalara önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Akben, kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlattı.



"BU BİRLİĞİN BİR PARÇASI OLUN"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız tüm imkanları ile vatandaşımızın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankalarımızı bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KARARLARA MUTLAKA UYUN

"Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz" diyen Akben, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum."



YURT İÇİNDEKİ SWAP İŞLEMLERİNE KISITLAMA YOK

Korona virüs nedeniyle piyasada oluşan dalgalanma etkilerini azaltmak amacıyla swap adımı attıklarını belirten Akben, yurt içinde yapılacak swaplara yönelik bir kısıtlama olmadığını söyledi. BDDK, Türk bankalarının yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerin hacmini tekrar kısıtlama kararı aldığını açıklamıştı. Yabancıların Türk bankalarından TL alarak yaptıkları swap ve vadeli işlemler bankanın özkaynaklarının yüzde 1'i ile sınırlandırdı. Daha önce bu oran özkaynakların yüzde 10'uydu. Kararla, yabancının piyasada döviz almak için satacak TL bulamaması amaçlanıyor.

Mehmet Ali Akben, "Vatandaşlarımız 0850 222 23 35 numaralı hat üzerinden BDDK'ya talep ve şikayetlerini iletebilir" dedi.



Özelde kredi hacmi 5 milyar TL daraldı

Ekonomik İstikrar Kalkanı programı kapsamında, özel bankaların kamu bankalarının gösterdiği performansın çok gerisinde kaldığını ifade eden Mehmet Ali Akben, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak da banka yönetimleri arasındaki bu ayrışmaya dikkati çekerek özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti" dedi. Akben, konu hakkında yaptıkları çalışmalar hakkında da şu bilgileri paylaştı: "Kamu bankalarımızın bireylere, esnaf ve sanatkarlara, KOBİ'leri ve kurumsal işletmelere yönelik kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz. Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk. Özel bankalardan bu süreçte Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere ilave finansman desteği sağlanması ve bunlara kullandırılan kredilerin müşterilerin talebi halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dahil gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedik."