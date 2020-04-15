Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Nisan gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişte mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Koronavirüs altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 15 Nisan Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 3,03 yükselişle 381,20 liradan işlem gördü. İşte 15 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları.... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 378,42 TL

SATIŞ: 378,78 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 607,00 TL

SATIŞ: 621,50 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.210,30 TL

SATIŞ: 1.242,60 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL