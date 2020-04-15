Balık bol ve ucuz

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı, İZTO (İzmir Ticaret Odası) Yönetim Kurulu ve Su Ürünleri Komisyonu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “Av sezonu bitti ama piyasada balık bol” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan “Evde Hayat, Sofrada Balık” kampanyasının sürdüğünü vurgulayan Çakan, fiyatlar uygunken herkesi balık tüketmeye davet etti.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de 15 Eylül'de başlayan balık av sezonu, bugün sona erdi. Ülkenin önemli gıda kaynaklarından biri olan balıkçılık sektörü de, diğer sektörler gibi korona virüs salgınından etkilendi. Balık ihracatının azalması, balık fiyatlarına da olumlu yansıdı. Balıkların zincir marketlerde maliyetine satılması ise vatandaşların yüzünü güldüren bir uygulama oldu. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı, İZTO (İzmir Ticaret Odası) Yönetim Kurulu ve Su Ürünleri Komisyonu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyasıyla maliyetine balık satışlarından tüm vatandaşların yararlanmasını istediklerini kaydetti.



'VATANDAŞ RAHAT OLSUN'

Bereketli bir av sezonu geçirdiklerini belirten Çakan, "Piyasada şu anda balık sıkıntısı yok. Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımız rahat olsunlar. Ucuz balıkla, sağlıklı beslenmeye devam etsinler" dedi. Yüzlerce balık türüne ev sahipliği yapan denizlerimizde balık popülasyonunu korumak adına sezonluk olarak yapılan ve 15 eylülde başlayan av sezonu bugün bitiyor. Korona virüs salgınına karşı zengin besin öğeleriyle bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında da büyük önem taşıyan balık, ihracatın geçici süreyle durması nedeniyle nisan ayının başından bu yana zincir marketlerde tüketi-cilere maliyetine satılıyor.





Zincir marketlerde maliyetine satış sürüyor

TARIM ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası kapsamında zincir marketlerde yarın, bugün, 16 ve 17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-21-22-23 Nisan'da da alabalık maliyetine satılacak. Pazar ve zincir marketlerdeki ortalama kilogram fiyatları şöyle;



✔ Çipura ve levrek: ..25 lira ✔ Hamsi-sardalya: ...15 lira ✔ İstavrit: .................20 lira ✔ Barbun: ................40 lira ✔ Somon: ................25 lira ✔ Alabalık: ...............25 lira ✔ Uskumru: .............20 lira ✔ Kaya levreği: ........25 lira