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Haberler Ekonomi Borel yarından itibaren satışta olacak

yarından itibaren satışta olacak

Borel yarından itibaren satışta olacak

15.04.2020, 13:20

Son dakika haberine göre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli dezenfektanı 'in yarından itibaren farklı noktalarda satışta olacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli dezenfektanı Borel'in yarından itibaren farklı noktalarda satışta olacağını duyurdu. Bakan Dönmez ilk parti ürünlerin Sağlık, İçişleri, Enerji ve Aile Bakanlıklarına gönderileceğini duyurdu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar
Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.
Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.
Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.
Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.
Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.
100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.
Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.

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