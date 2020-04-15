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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Nisan Çarşamba döviz kuru...

? Euro ne kadar? Çarşamba ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Nisan Çarşamba döviz kuru...

15.04.2020, 09:08

? Euro ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edilenler tarafından merakla araştırılıyor. Kovid 19 pandemisin kuruna etkisi nasıl oldu? İşte Çarşamba ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19 pandemisi dolar ve euroyu nasıl etkiledi? İşte 15 Nisan Çarşamba döviz kuru...

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