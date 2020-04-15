Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Nisan Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edilenler tarafından merakla araştırılıyor. Kovid 19 pandemisin döviz kuruna etkisi nasıl oldu? İşte 15 Nisan Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19 pandemisi dolar ve euroyu nasıl etkiledi? İşte 15 Nisan Çarşamba döviz kuru...