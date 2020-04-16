Motorinde büyük indirim yolda!

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ve koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talebin düşmesi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 27 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kurul indirim gelmesi bekleniyor.

Uluslar arası piyasalarda Brent petrol ve akaryakıt fiyatlarında dalgalanma, salgının ilk dönemlerine oranla durulsa da devam ediyor. Brent petrol fiyatı, "OPEC+" olarak adlandırılan ülkelerin, üretimi günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında bir miktar arttı, ardından geriledi. Brent petrol halen 27 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatlarına da bir göz atalım. Uluslar arası piyasalarda motorinin tonu, 254 dolardan 238 dolara kadar geriledi. Motorine, bu gece 21 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 5.15 TL civarına gelecek

Benzinin tonu, 203 dolar düzeyinde seyrediyor. Küresel piyasalarda son birkaç gündür benzin fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket gözlenmedi. Bu nedenle benzinin pompa fiyatları şimdilik sabit kalacak.