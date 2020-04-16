Skandallar müzesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yüzde 90’ı tamamlanan Bölge Müzesi’nin yüklenici firmasına fesihname gönderdi, şantiyeyi boşaltmasını istedi. Firma, Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemeye verdi, yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 17 milyon liralık yatırımı olan Bölge Müzesi'nde skandallar bitmiyor. Büyükşehir Belediyesi, Mayıs 2018'de temelini attığı ve 2019'da hizmete açılacağını bildirdiği müze inşaatının yüklenici firmasına fesihname gönderdi. Fen İşleri Daire Başkanı Deniz Yaşar tarafından gönderilen fesihnamede gerekçe belirtilmedi. Yüklenici firma mahkemeye gitti ve Yürütmeyi Durdurma Kararı aldırdı.

HAKSIZ FESİH KARARI

İnşaatın yüzde 90'ını tamamlayan yüklenici firma, dava dilekçesinde, haksız ve kanuna aykırı bir fesih kararı alındığını belirtti, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Kamu İşlerine Tesir Genelgesi yayınlandığını hatırlatarak, "Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na görüş sorulduktan sonra feshedilebilir kanununa da uyulmadığını belirtti, "Çevre ve Şehircilik Bakanlı-ğı kararlarına göre, yüzde 80'inden faz-lası tamamlanmış işle-rin, feshedilmesi değil tamamlanması kamu yararıdır" kararına da uyulmadığını hatırlat-tı. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkan-lığı, inşaat süresinde defalarca proje değiştirerek hem müze-nin tamamlanmasını geciktirdi hem de yaklaşık 1 milyon lira masraf çıkardı.

BELEDİYE ZARARA UĞRADI

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, müzeleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı işlete-bileceği için müze yerine kent bel-leği yapmak istediği öne sürüldü. Bölge Müzesi'yle ilgili skandal-lar temel atma töreninin hemen ardından başlamıştı. Müzenin ara-zisini satan ailenin avukatı, "Ara-ziyi emsallerinden daha pahalıya satın aldıkları ve belediyeyi zarara uğrattıkları" gerekçesiyle Büyük-şehir Belediyesi ve Başkan Osman Gürün hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bölge Müzesi olarak başlanan, Kent Belleği afişi asılan 17 milyon liralık yapının geleceği-ne mahkeme karar verecek.