Türkiye bir oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' sloganıyla başlattığı Milli Bağış Kampanyası, vatandaşlar tarafından sürekli hale getirildi.

Bağış kampanyasına destek, günler geçmesine rağmen azalmadı. İzmir Kemalpaşa'da kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlamak isteyen 11 yaşındaki Ömer Faruk Özdemir'in isteğini polisler gerçekleştirdi. Kumbarasındaki 160 TL'yi kampanyaya bağışlayan küçük Faruk'a polis ekipleri de hediye verdi.

HÜKÜMLÜLER DEVREDE

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu atölyelerinde çalışan ve aralarında Brezilya, Sudan, Suriye asıllı hükümlülerin de bulunduğu 23 mahkum, atölyedeki çalışmaları ile kazandıkları nisan ayı maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Hükümlü Ozan Zengin, "Mahkumlar da bu ülkenin evlatları. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. Haydar Sudan da "Bizler Çanakkale neslinin torunlarıyız. İnşallah bu kötü günleri tez vakitte atlatacağız" diye konuştu. Foça Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz ise bu tablonun tüm camiaya gurur yaşattığını söyledi.





MÜSIAD İzmir'den 3 milyon TL destek

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon 88 bin lira bağışta bulunduklarını açıkladı. Saygılı, "Yardımsever üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gün, birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür" dedi.