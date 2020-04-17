Bedava siperlikler fahiş fiyata taşınıyor!

İzmirli iki hayırsever işadamı Uğur Şaylan ve Mustafa Karabağlı, Türkiye'nin 81 ilindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz teslim edilmek üzere fabrikalarında ürettikleri yüzbinlerce siperlik maskelerin adreslere ulaştırılması için verdikleri kargo firmalarının yüksek fiyatlar istemesine isyan etti. Personelinin güvenliği için maske satın almak isteyen İzmirli işadamı Uğur Şaylan, fahiş fiyatları görünce sağlık çalışanları için yüzün tamamını kaplayan siperlik üretmeye başladı. İşadamı, Manisa OSB'deki fabrikasında ekibiyle ürettiği siperlikleri talepte bulunan doktor, sağlık çalışanı ve hastanelere ücretsiz olarak gönderdi. MND İzolasyon fabrikası sahibi Şaylan, "Şehit anne ve babalarının emekli maaşlarını bile biz bize yeteriz kampanyasına bağışladığı bir dönemde herkes taşın altına elini koyarken kargo firmaları bizi derinden üzüyor" diye konuştu.

DUYARLILIK GÖSTERSİNLER

İzmir'de akıllı elektrik ve su sayacı üreten Luna Elektrik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da "Sonuçta biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Bunu yapmak elbette bir vatandaşlık ve insanlık görev. Ancak aynı duyarlılığı en azından kargo firmaları da gösterebilmeli" dedi. Karabağlı, herkes gibi kargo şirketlerinin de fedakarlık yaparak elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

FATİH ŞENDİL