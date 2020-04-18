Fırsatçılar şimdi yandı

Salgını fırsat bilerek fahiş fiyat artışında bulunan firmalara karşı yeni önlemler alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İşletmeler bundan böyle, girdi maliyetinde artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan kesinlikle fiyat artışı yapamayacak” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürüttükleri mücadelelerine yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturdukları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceklerini belirterek, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit vermeyeceğiz" dedi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunup, gerektiğinde idari para cezası uygulayacağını belirten Pekcan, "Kurul, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek. Kurulda kamu, sivil toplum ve özel sektör dengesini de gözettik" dedi.

ŞİRKETLERE SERMAYE KORUMASI

Pekcan, kanunla Türk Ticaret Kanunu'nda da değişiklik yaptıklarını, şirketlerin öz kaynak yapılarını koruyucu önlemler aldıklarını ifade ederek, ilave finansman ihtiyacının doğmaması için sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımının, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 30 Eylül'e kadar yüzde 25 ile sınırlandırıldığını bildirdi.



EL KONULAN TIBBİ MALZEMELER KAMU YARARINA KULLANILACAK

Bakan Pekcan, kaçakçılıkta el koyulan tıbbi malzemelerin kamu kurumlarına tahsis edilebileceğini kaydetti. Pekcan, "Düzenleme ile kaçak zannı ile el konulan tıbbi cihaz ve malzemeler, dezenfektan, maske, eldiven ve benzeri ürünlerin adli süreçleri beklenilmeksizin kamu kurumlarına tahsis edilmesinin önü açıldı" dedi.



İhracatta hedef ülkeler değişebilir

İhracatçı birlik başkanları ile videokonferans yoluyla görüşen Bakan Ruhsar Pekcan, "Aldığımız bilgi, Singapur, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde. Avrupa toparlanana kadar, bu ülkelere odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, bunun üzerinde çalışmalıyız" diye konuştu.